Пруды Таврического сада очистили от грязи. Раньше там гнила вода и умирали утки

В Таврическом саду петербуржцы смогут наслаждаться летними прогулками — пруды наконец очистили. Ранее горожане жаловались на гниющую воду и мертвых уток. Об этом сообщается в паблике «Центральный район за комфортную среду обитания».

Ранее активисты в социальных сетях просили горожан распространить эту информацию и жаловались на то, что уже два лета подряд городской парк в ужасном состоянии: вода напоминает «гнилое месиво», в которой разлагаются мертвые утки. На следующий же день, 1 августа, работники очистили пруды и дали воду. Добившись победы, очевидцы сделали вывод: «Видите проблему — не опускайте руки, бейтесь, требуйте. И не забывайте, что огласка — наше все! Спасибо, друзья!».

Напомним, что петербуржцы неоднократно жаловались на гниющую воду в пруду Таврического сада. А в марте этого года стало известно, что около Таврического сада появится новое новое общественное пространство «Оранжерея». «Наша задача создать на месте исторического комплекса оранжереи комфортную среду нового типа. После реализации проекта у Петербурга будет новая зеленая зона и новая модная точка притяжения для горожан и гостей», — сказал Евгений Елин.