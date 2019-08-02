В Петербурге состоится XII Международный фестиваль авторских комиксов «Бумфест». Тема этого года — библиотека будущего

26 сентября в Петербурге стартует XII Международный фестиваль авторских комиксов «Бумфест». Темой этого года станет библиотека будущего. Что ждет нас через 100 лет: виртуальное пространство или дрон-библиотекарь?

Традиционная книжная ярмарка в этом году проведена не будет — вместо нее в пространстве библиотеки имени Маяковского на набережной Фонтанки, 46 откроется поп-ап магазин, в котором будут представлены книги участников «Бумфеста». Гостями фестиваля в этом году станут авторы антологии kuš! из Латвии, биолог и художник Ольга Посух, автор «Большой книги чувака» Захар Ящин, издатели инди-комиксов Space Cow и другие.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить одну законченную рисованную историю на русском или английском языке — или без слов вовсе — количеством страниц не более трех и вертикальном формате A4. В работе участник должен рассказать, как видит библиотеку будущего. Работы принимаются до 18 августа включительно.

Лучшие комиксы будут представлены на выставке в Библиотеке имени Маяковского на набережной реки Фонтанки, 46. Победителей выберут вреди первой и второй возрастной категории, а также вручат гран-при, приз за лучший сценарий и графическое решение. Обладатель гран-при получит возможность проведения персональной выставки на следующем фестивале.

XII Международный фестиваль авторских комиксов «Бумфест» пройдет с 26 по 29 сентября 2019 года.

Международный фестиваль авторских комиксов «Бумфест» впервые прошел в Петербурге в 2007 году. Ежегодно событие проводится в сентябре на различных центральных площадках города — с выставками комиксов и иллюстраций, перформансами и кинопоказами, различными конкурсами и мастер-классами для молодых авторов и встречами с художниками.