На проспекте Добролюбова кладут плитку «как в Москве». Петербуржцы жалуются на уничтожение деревьев

На Петроградской стороне в Петербурге начался ремонт тротуаров. Работы ведутся на проспекте Добролюбова — кладут плитку «как в Москве». Петербуржцы указывают на уничтожение деревьев и подъем уровня тротуара — они боятся, что подвалы будет затапливать во время сильного дождя и обильного снегопада.

Согласно проектному плану на сайте Государственной административно технической инспекции (ГАТИ), ремонт тротуаров и замена покрытия на четной стороне Большого проспекта П.С от проспекта Добролюбова до площади Льва Толстого проводит объединение «Дормост». Сроки проведения работ — с 1 июля по 15 октября 2019 года. Нечетную сторону начали ремонтировать 1 августа, плановый срок окончания работ приходится на 10 мая 2020 года. При этом их проведение не согласовано в Комитетом по благоустройству Петербурга.

Петербургский фотограф Карл Марс в разговоре с «Собака.ru» также отмечает, что проблема зеленых насаждений бесхозна. «У нас сейчас ведутся ремонтные работы на проспекте Добролюбова. Кладут плитку как в Москве. И при этом уничтожают последние зеленые насаждения. Собрал фото 1989, 2011 и 2019 годов. В компании [подрядчике ремонта] мне сказали, что зеленые насаждения не их ответственность, и этим занимается Комитет по благоустройству», — рассказывает Марс.

Петербуржец отмечает, что работы по замене тротуарного покрытия проводятся без соблюдения норм безопасности — люди ходят вплотную со строительной техникой. «В 2010-2011 году, когда весь проспект перекладывали, грузовик задавил насмерть женщину, она ходила к нам в дом убираться», — добавляет он. Кроме того, ливневая канализация не очищена от песка и щебня, что привело к подтоплению подвалов жилых домов. Отдельно петербуржец отмечает ремонт по-московски: из-за поднятого уровня тротуара на Большом проспекте «появилось более 20 ноголомок».