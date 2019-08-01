Появился новый подозреваемый в деле об убийстве гражданской активистки ЛГБТ-движения Елены Григорьевой

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу продолжает расследование дела об убийстве гражданской активистки ЛГБТ-движения Елены Григорьевой, в ходе которого появился новый подозреваемый. Им стал мужчина 1990 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотических веществ.

По данным следствия, в ночь с 20 на 21 июля Григорьева «распивала спиртные напитки в компании с ранее заподозренным в ее убийстве мужчиной, после чего она продолжила распитие спиртных напитков в квартире одного из домов по улице Ленсовета, а также впоследствии уже с другим мужчиной 1990 года рождения». В ходе внезапной ссоры последний избил активистку, после чего нанес не менее восьми ударов ножом.

Ранее главным подозреваемым в деле об убийстве Григорьевой был мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизской Республики — также ранее судимый. Позже он дал показания, «изобличающие лицо, реально совершившее убийство» активистки. В свою очередь тот, «под тяжестью представленных доказательств», полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства произошедшего и решает вопрос об избрании наказания.

Напомним, тело правозащитницы Елены Григорьевой было найдено в нескольких сотнях метров от ее дома на Пулковской улице 21 июля. Криминалистами было выявлено восемь ножевых ранений. Ранее сообщалось, что убить Елену Григорьеву мог 40-летний уроженец Башкирии. ЛГБТ-активисты также направили заявление в СК просьбой проверить деятельность сайта «Пила», сторонники которого угрожают представителям сексуальных меньшинств и их правозащитникам. Активисты также требуют проверить их на причастность к убийству Григорьевой.