Централизованная библиотечная система Красногвардейского района запустила интерактивную карту прогулок с маршрутами Петрова-Водкина, по Дороге жизни и вокруг Оккервиля, а также интересными фактами о зданиях района — например, кинотеатре «Охта» и доме, в котором жила возлюбленная Бродского.

Интерактивная карта насчитывает несколько блоков — с информацией о различных объектах, маршрутах, интересных фактах о Красногвардейском районе и личностях, которые в нем обитали. Так, Александр Сергеевич Пушкин неоднократно проезжал территорию современного Красногвардейского района по пути в Приютино, Владимир Михайлович Бехтерев заложил первый камень в строительство больницы Петра Великого, в художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин на Малой Охте провел часть раннего детства.

В рамках проекта можно пройти пешеходный маршрут Петра-Водкина по Малой Охте, также увидеть тихие дворики Большой Охты, прогуляться по Ильинской слободе и пройти по Дороге жизни, узнать историю Красногвардейской площади, а также проехать на велосипеде вдоль Невы «между мостом и дворцом» и от Малиновки до Исаковки.

Интерактивная карта Красногвардейского района доступна онлайн, а также через мобильное приложение Android.

Напомним, петербургский художник Илья Тихомиров выпустил свою первую серию открыток о жизни Красногвардейского района. Основой для иллюстраций послужили высказывания русского живописца Кузьмы Петрова-Водкина об Охте. Тихомиров также разработал «Книгоцентричный» экскурсионный маршрут — на основе двух «охтинских» глав автобиографической повести Петрова-Водкина «Хлыновск». Ранее картина русского и советского живописца Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» была продана за рекордные для художника 9,3 миллиона фунтов стерлингов.