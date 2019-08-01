«Метрострой» показал , как выглядят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» за месяц до открытия. Сейчас на новых станциях Фрунзенского радиуса проводят монтажные работы и благоустраивают прилегающие к вестибюлю территории.

Так, на станции метрополитена «Проспект Славы» в настоящий момент происходит навешивание зонтов в наклонном ходе, подготовка к монтажу витражей, а также остекление павильонов над лестничными спусками. На «Дунайской» благоустраивают прилегающие к вестибюлю территории и готовят дорожки к мощению. А путь к станции «Шушары» уже проложили — сейчас там проводят монтаж лифтов.

Фрунзенский радиус метро — южный участок Фрунзенско-Приморской линии. Он включает в себя три новые станции «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы» и электродепо «Южное». Объем перевозок в первый период эксплуатации предположительно составит 997 тысяч пассажиров в сутки, а пропускная способность участка — 40 пар поездов в час.

Станции введут в эксплуатацию 1 сентября 2019 года. 19 июля по трем новым точкам на подземной карте города пустили пробный поезд — тогда специалисты отметили, что готовность объектов достигла отметки в 84%. Большое внимание будет уделено благоустройству территории вокруг вестибюлей станций. Чиновники отмечают, что работы будут проводиться с ориентацией на мнение жителей близлежащих районов города.

О проблемах в постройке и вводе в эксплуатацию новых станций Фрунзенско-Приморской линии стало известно осенью 2018 года. В октябре «Метрострой» не выполнил план по строительству станций — он был готов всего на 22,4%. Тогда открытие новых станций было перенесено на май 2019. В январе стало известно, что правительство Петербурга расторгает контракты на строительство станций метрополитена с ОАО «Метрострой». Однако позже плановый срок сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» перенесли на конец 2019 года — тогда для врио губернатора Петербурга Александра Беглова ввод в эксплуатацию станций стал первостепенной задачей.