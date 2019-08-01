Правительство России подтвердило готовность участвовать в реализации проекта канатной дороги от Кудрова до станции метро «Проспект Большевиков». Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Обсуждение проекта пройдет в сентябре этого года — тогда, по словам губернатора, «будет понятна позиция двух самых главных участников». Проект может быть реализован на основе государственно-частного финансирования, предварительные сроки окупаемости альтернативного вида транспорта — 10 лет.

«К концу сентября — началу октября мы будем понимать, будем ли мы этот проект реализовывать или нет, то есть будут ли у нас партнеры, подтвердят ли партнеры серьезность своих намерений. Потому что предварительные расчеты будут закончены в сентябре, и будет понятна позиция двух самых главных участников. Мы получили подтверждение из правительства Российской Федерации, что они готовы тоже участвовать в этом проекте», — отметил Дрозденко.

Цена билета на канатной дороги не будет отличаться от стоимости проезда наземным общественным транспортом, а востребованность будет сохранятся и после открытия в Кудрове станции метрополитена, которое ожидается в 2025 году. Протяженность канатной дороги на высоте 50 метров будет составлять около 4 километров.

Напомним, в 2018 году правительства Петербурга и Ленобласти утвердили совместный план по строительству продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро на участке от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное». Проект планировки подготовят к концу 2020 года. Работы проведет ЗАО «Институт Трансэкопроект», стоимость контракта по которым составит 11,5 миллионов рублей.