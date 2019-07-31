В Петербурге отреставрировали квартиру в доходном доме Павловой 1911 года постройки. Теперь в ней может пожить каждый желающий

В начале июня коммунальную квартиру в доходном доме Павловой на Конной улице, 8 покинули последние хозяева. Квартиру выкупили для реставрации, которая должна была пройти в рамках проекта по преобразованию жилой площади в «нежилую». Теперь там открылись апартаменты Sands Rooms , в которых может пожить каждый желающий — с сохраненными историческими потолками, паркетом, дверьми и оконными рамами.

«Я был здесь полгода назад, жизнь в квартире еще кипела. Полы этой комнаты были устланы столетними коврами, на стенах висела живопись. Мебели было больше, и, кажется, советской не было вовсе. Жильцы говорили, что эта обстановка была здесь всегда, сколько они себя помнят. И они согласились продать часть мебели вместе с комнатой: кабинетный гарнитур, ширму и ещё несколько предметов», — написал Косьмин в своем блоге.

Первый раз об этой квартире рассказал 11 июня петербургский краевед, участник объединения «Гэнгъ» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Максим Косьмин. Идея преображения старой коммунальной квартиры в апартаменты, сохранившие в себе дух времени и истории, принадлежит Антону Кочеткову.

Сегодня Максим поделился фотографиями обновленной квартиры. Потолочная лепнина отреставрирована, исторический паркет циклеваны, а оконные рамы сохранены, избавлены от краски и покрыты лаком. Часть мебели от прошлых хозяев также осталась в квартире и была восстановлена и перетянута. Каждый номер удалось оборудовать полноценным саунзлом, так как этаж под квартирой нежилой, а в самом большом даже поставить ванну с видом на перспективу Тележного переулка и Староневский.

«До недавней поры на месте апартаментов была большая коммунальная квартира. Во время ремонта мы сохранили часть мебели, собрали все артефакты и личные вещи, оставленные прежними владельцами. На одной из антресолей обнаружился дореволюционный чемодан, а в нем — «Евгений Онегин» 1887 года издания», — добавляют создатели апартаментов.

Доходный дом Павловой возведен в 1911-1912 годах по проекту архитектора Льва Наткина в стиле неоклассицизм. Стены двора-колодца украшают барельефы с античными вазами, гирляндами и медальонами. В 1922 году в одной из квартир располагалось монашеское общежитие, ав 1932 году, во время второй волны гонений на священнослужителей, всех жильцов квартиры арестовали. В 1965 году в здании располагался комбинат по ремонту и монтажу холодильного оборудования Министерства торговли РСФСР. В 2001 году дом включен в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную и культурную ценность.

Напомним, Максим Косьмин не только краевед и эксперт старого фонда Петербурга, но и коллекционер «дурацких дореволюционных открыток» (хотя таковым себя не считает). Мы собрали галерею смешных, абсурдных, порой даже пугающих изображений из Российской империи — от открыток с надписью «Я иду встречать скотину, а Господь мне вас послал» до рекламы ночного горшка, который «прослужит вам до гроба».