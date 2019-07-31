Видео дня: петербургские водители дружно спасают черного котенка на Октябрьской набережной

Пока машины стояли в ожидании разрешающего сигнала светофора, маленький черный котенок выбежал на дорогу и скрылся под одной из машин. «Негодника» заметил водитель фургона, остановившегося сзади в соседней полосе, и вышел на проезжую часть, чтобы поймать котенка. Вскоре к нему присоединились другие водители. «Маленький черный негодник заставил нас побегать по Октябрьской набережной.Котенок жив и здоров. Спасибо всем небезразличным, и отдельное спасибо мужику на фургоне», — поделился петербуржец Илья Шендерюк, отметив, что с котом «все отлично» и его решил приютить «другой мужчина и тоже на фургоне».

В комментариях под постом горожане начали делиться собственными историями спасения четвероногих на дорогах Петербурга (и не только). «Такая же история и у меня, под машину прыгнула!», «Тоже спасли! Правда, в парадной. Кто-то сбросил с лестницы трехмесячного котенка. Вылечили, любим», «Зимой котенком с проезжей части вытащила, так и оставили у себя», «Моя тоже из-под машины выкатилась. Самая лучшая кошка — моя Сонька. И погоду предсказывает: если носик закрыт — значит, холодно», — пишут радостные петербуржцы.