Видео дня: петербургские водители дружно спасают черного котенка на Октябрьской набережной
«Маленький черный негодник» заставил побегать петербургских автомобилистов. Сегодня утром водители, спокойно ожидающие «зеленого» сигнала светофора, дружно кинулись спасать котенка, выбежавшего на проезжую часть. Говорят, не повезет? Мы так не думаем!
Пока машины стояли в ожидании разрешающего сигнала светофора, маленький черный котенок выбежал на дорогу и скрылся под одной из машин. «Негодника» заметил водитель фургона, остановившегося сзади в соседней полосе, и вышел на проезжую часть, чтобы поймать котенка. Вскоре к нему присоединились другие водители. «Маленький черный негодник заставил нас побегать по Октябрьской набережной.Котенок жив и здоров. Спасибо всем небезразличным, и отдельное спасибо мужику на фургоне», — поделился петербуржец Илья Шендерюк, отметив, что с котом «все отлично» и его решил приютить «другой мужчина и тоже на фургоне».
В комментариях под постом горожане начали делиться собственными историями спасения четвероногих на дорогах Петербурга (и не только). «Такая же история и у меня, под машину прыгнула!», «Тоже спасли! Правда, в парадной. Кто-то сбросил с лестницы трехмесячного котенка. Вылечили, любим», «Зимой котенком с проезжей части вытащила, так и оставили у себя», «Моя тоже из-под машины выкатилась. Самая лучшая кошка — моя Сонька. И погоду предсказывает: если носик закрыт — значит, холодно», — пишут радостные петербуржцы.
Напомним, в мае тихвинские водители провели спецоперацию по воссоединению двух лосят со своей матерью. Напуганные, но безропотные лосята были найдены на обочине возле леса — скорее всего, они не успели за своей мамой и остались на другой стороне дороги. Позже петербургский водитель по имени Иван спас 13 утят, ставших сиротами после смерти матери. Заметив утиный выводок, он успел затормозить, а вот водителю слева это не удалось — утка-мать и двое птенцов погибли под колесами.
22 марта в районе станции Антропшино в Гатчинском районе Ленинградской области машинист поезда остановил его движение, когда увидел привязанную к рельсам собаку. Жена машиниста оперативно опубликовала информацию в социальных сетях с просьбой помочь найти спасенную, уцелевшую, но убежавшую дворняжку. Позже пес вернулся к хозяину — волонтеры отбивали его у нерадивого владельца, который привязал собаку, потому что «пес уже свою жизнь прожил». Активисты посчитали иначе — они приготовили для него место в клинике, постоянно ездили к прежним хозяевам с просьбой отдать пса и все это время искали для дедули новых хозяев. И четырнадцатилетний пес Серега, действительно, отправился в новый дом.
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