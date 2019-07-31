Главный синоптик Петербурга опроверг прошедший 30 июля снегопад, который запечатлели горожане

Петербуржцы сообщили о снегопаде, который прошел в районе площади Конституции вечером 30 июля. Информация о «редком снеге, который порядочно озадачил горожанку», появилась и в некоторых городских СМИ. Однако главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что этого быть не могло — сославшись на данные исследований воздушных масс.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что даже в более северных регионах, Архангельской и Мурманской областях, традиционно зимнее природное явление не появлялось. «Это исключено, этого не может быть. У нас не такая воздушная масса, чтобы пошел снег. Даже для града не было активной конвекции. Сейчас в Петербурге царит осенняя погода с и дожди с моросью. При этом снега не было нигде — ни в Мурманской, ни в Архангельской областях», — рассказал синоптик.

Колесов также отметил, что наступившая среда, 31 июля, станет самым холодным днем месяца — в дневное время суток столбик термометра поднимется не выше отметки в 12 градусов. Однако в последующие дни и ближе к выходным ситуация начнет меняться, и в Петербурге снова стоит ожидать тепла.

Напомним, с началом недели в Петербурге похолодало. После жарких выходных и +30, понедельник выдался пасмурным — всему виной холодный атмосферный фронт, пришедший в город. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, почему в городе похолодало и когда ждать потепления.