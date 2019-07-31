К 2025 году в центре Выборга восстановят исторический квартал Сета Солберга. В план реновации, помимо реставрации зданий старого фонда, заложен проект многофункционального культурного центра — с выставочным залом, коммерческими помещениями и театром.

По данным «Коммерсанта», конкурс на разработку проекта объявят уже в этом году. Так, проект восстановления квартала подразумевает реконструкцию инженерных коммуникаций, реставрацию восьми зданий старого фонда, благоустройство прилегающих улиц, а также возведение нового многофункционального культурного центра, на территории которого расположится выставочный зал, театр и коммерческие помещения.

На восстановление квартала уже сейчас одобрен займ в размере 2 миллиардов рублей. По оценкам экспертов, на создание проекта реновации может потребоваться два года, а на полное его воплощение — шесть лет. «Конкурс на разработку проекта будет проведен до конца этого года, на его создание может потребоваться два года. Если не будет никаких подводных камней, то квартал восстановят за шесть лет», — говорят они.

Квартал Сета Солберга располагается в центре Выборга на территории между Красноармейской, Сторожевой башни, Красина и Крепостной улицами, и включает в себя остатки исторических построек, возведенных в 18-19 веках. Ранее на месте квартала находился лакокрасочный завод, позже — завод электроинструментов. В 2013 году часть объектов была снесена из-за угрозы обрушения, а от некоторых зданий остался только фундамент.

Напомним, в Выборге продают корпус мебельной фабрики постройки конца XIX—начала XX века. Его хозяин, Матти Пиетинен, был известным на весь Выборг краснодеревщиком. Кроме того, выставлен на продажу дом 1900 года постройки по проекту архитектора Карла Густава Нюстрема для Союзного банка Финляндии. Позже дом с барельефами и скульптурными орнаментами занимал «Выборг-Банк», а теперь его может купить любой желающий.