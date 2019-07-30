Старейший чугунный мост Петербурга и объект культурного наследия федерального значения — Зеленый мост через Мойку — начнут реконструировать уже в августе. Последний раз переправу реставрировали в 1908 году — спустя почти 100 лет после ее возведения.

Фото: img-7.photosight.ru

«В августе этого года планируем приступить к реконструкции Зеленого моста. По нему проходит крупный транспорт, особенно во время парада — на нем разворачивается военная техника. Мы приняли решение до 1 мая 2020 года ввести его в эксплуатацию, ко Дню 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Как уточнил директор «Мостотреста» Андрей Кочин, к работам приступят 5 августа. Стоимость контракта составит 497,5 миллионов рублей. Подрядчик устранит неполадки и проведет обследование конструкций моста для определения его несущей способности, выполнит работы по усилению свайного фундамента, укреплению бутовой кладки и другие реставрационные работы.

Полицейский мост в Санкт-Петербурге в XIX веке, литография по рисунку И. Шарлеманя