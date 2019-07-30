Стало известно, когда начнется реконструкция Зеленого моста через Мойку — последний раз его реставрировали в 1908 году
Старейший чугунный мост Петербурга и объект культурного наследия федерального значения — Зеленый мост через Мойку — начнут реконструировать уже в августе. Последний раз переправу реставрировали в 1908 году — спустя почти 100 лет после ее возведения.
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Фото: img-7.photosight.ru
«В августе этого года планируем приступить к реконструкции Зеленого моста. По нему проходит крупный транспорт, особенно во время парада — на нем разворачивается военная техника. Мы приняли решение до 1 мая 2020 года ввести его в эксплуатацию, ко Дню 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
Как уточнил директор «Мостотреста» Андрей Кочин, к работам приступят 5 августа. Стоимость контракта составит 497,5 миллионов рублей. Подрядчик устранит неполадки и проведет обследование конструкций моста для определения его несущей способности, выполнит работы по усилению свайного фундамента, укреплению бутовой кладки и другие реставрационные работы.
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Полицейский мост в Санкт-Петербурге в XIX веке, литография по рисунку И. Шарлеманя
Зеленый мост — мост через реку Мойку в Центральном районе Санкт-Петербурга, соединяющий Казанский и 2-й Адмиралтейский острова. Это первый чугунный транспортный мост в Петербурге — до его появления там находился деревянный подъемный мост. В 1805 году архитектор Вильям Гесте предложил проект однопролетного чугунного моста с совершенно новой, неизвестной до этого в практике мостостроения конструктивной схемой. На основе конструкции моста в 1807 году был разработан «образцовый» проект — первый в истории мостостроения типовой проект металлического моста.
В 1906–1908 годах, в связи с прокладкой трамвайных путей на Невском проспекте, мост расширили по проекту инженера А. П. Пшеницкого и архитектора Л. А. Ильина — тогда капитальная реконструкция проводилась в последний раз. Устои моста были расширены с устройством нового свайного основания. Пролетное строение было расширено в обе стороны добавлением по пять рядов типовых тюбингов. При этом статическая схема моста была изменена с бесшарнирого свода на двухшарнирную арку. Фасады украсили накладными орнаментами. Вместо чугунных фонарных столбов были установлены позолоченные железные канделябры, на которых подвешены шестигранные фонари.
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