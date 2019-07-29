Космический дом-шар: как появилась и пришла в упадок самая удивительная постройка Ленобласти

В поселке Высокоключевой в Ленинградской области стоит заброшенный и забытый удивительный дом с огромным шаром на крыше. 25 лет его возводил непрофессиональный архитектор Олег Архипов, у которого не было даже законченного проекта – только мечты о космосе и наброски. «Собака.ru» нашла его родственников и узнала историю этой постройки.

Архипова Ирина Олеговна, дочь: «Мой отец Архипов Олег Петрович родился в 1939 году, он жил в Ленинграде и всю жизнь до самой пенсии проработал механиком по обслуживанию и ремонту печатных машин. Время его молодости – это космическая эпоха, полет Гагарина был для него чудом. Он коллекционировал все, что было связано с космосом: марки, открытки, сувениры, а потом у него появилась мечта построить космический дом с большим шаром на крыше. Изначально на этом участке стоял деревянный дом, который принадлежал его родителям, и отец начал его перестраивать. Строительного или архитектурного образования у него не было. Дом возводился долго, так как деньги на это выделялись из обычной советской зарплаты: с каждой получки он откладывал небольшую сумму на цемент, кирпич и щебенку. Строил в основном один, но иногда помогали дети.

Фотографии из архива семьи Архиповых

Фотографии из архива семьи Архиповых

Стены делал из арматуры и бетона, кирпич использовал для отделки и окон шестигранной формы. Что мне запомнилось, так это ямы по всему участку, куда периодически падали младшие. Соседи и просто прохожие всегда удивлялись, а что касается родственников – конечно, никто не одобрял его увлечение, все считали это бесполезной тратой и времени и денег. Только супруга Нина Васильевна никогда ему не перечила и считала: занят чем-то, и слава богу. В части дома жила его сестра, и ее отец не трогал – она осталась деревянной. Несмотря на бесконечную стройку, мы постоянно приезжали в Высокоключевой: будучи детьми, а потом уже со своими семьями. В отличие от старой половины, в этой постройке всегда было прохладно – можно было спрятаться в жару. Отец посвятил этому строительству большую часть своей жизни – оно было его своеобразным хобби. Не помню точно, когда мы перестали туда ездить: скорее всего, уже после пожара в конце 1990-х. От деревянной части ничего не осталось, а возведенная отцом долгие годы разворовывалась, вероятно, сейчас там обитают местные бездомные».

Роман Архипов, внук: «Дед был творческим человеком – не по профессии, а по характеру. Именно благодаря этому дому вся семья смогла увидеть в нем человека необычного, талантливого, это был его главный холст. Он дом очень любил, постоянно пытался собрать вокруг него семью – не всегда, правда, добрыми методами. Родственники ему помогали, но такое строительство требовало регулярных финансовых вложений, и не все были этим довольны. Сгорел он из-за проблем с электрикой в середине 1990-х, и все его забросили, даже сам дед. Они с бабушкой посчитали, во сколько обойдется восстановление и решили, что дешевле будет переехать – так что они сначала арендовали, а потом купили новый дом. Он был значительно красивее, чем сейчас: осталась лишь серая основа, а раньше там были витражи, большие круглые окна, вставлены стекла из бутылок. Дед не мог достать качественные материалы, их тогда почти не было, и он шел на разные ухищрения, находил что-то уже использованное. Там я проводил все летние сезоны в детстве, но хорошо помню его уже ближе к 2010 году, когда бабушки с дедушкой не стало. Раз в год мы с семьей встречаемся за большим столом, и всегда вспоминаем эту постройку».