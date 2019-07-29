С началом недели в Петербурге похолодало. После жарких выходных и +30, понедельник выдался пасмурным — всему виной холодный атмосферный фронт, пришедший в город. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, почему в городе похолодало и когда ждать потепления.

В настоящий момент с Баренцева моря идет холодный воздух — он находится в тылу циклона, который расположен над севером европейской территории России. До среды петербуржцам придется потерпеть совсем не летние +15 градусов, а уже 2 августа в городе потеплеет до +20 — когда отойдут холодные воздушные массы.

«Сейчас у нас холодные два дня, потом придет потепление, потом опять похолодание, потом опять потепление. Будут периоды — волнами потепление и похолодание», — рассказал «Бумаге» Колесов. Он отметил, что «неустойчивая» погода будет господствовать некоторое время. «В любой момент может быть жара. Как только отойдут холодные воздушные массы, придет тепло», — добавил синоптик.

Напомним, в субботу, 27 июля, на Приморском шоссе образовалась 11-километровая пробка. Причиной стала жара, от которой горожане пытаются спастись на местных пляжах. А уже сегодня, 29 июля, в Петербурге ожидается кратковременный дождь и северный ветер 7-12 метров в секунду. Синоптики отмечают, что атмосферное давление будет слабо понижаться.