В следующем сезоне в Петербурге увеличится площадь зеленых насаждений. Комитет по благоустройству планирует высадить на 15% больше деревьев, чем в этом году. В приоритете липы — по словам специалистов, они «очень хорошо себя чувствуют в городских условиях».

На сегодняшний день в Петербурге высаживают деревья 17-ти пород. Выбор происходит, исходя из двух факторов — адаптация к климату и условиям негативного влияния городской среды. Так, в этом году в городе появятся около 12 тысяч деревьев, а уже в 2020-ом — около 14 тысяч.

«Больше всего в этом году появится лип. Они очень хорошо себя чувствуют в городских условиях. Также мы посадим клены, рябины, березы, ивы, каштаны, ясени, дубы», – рассказала начальник отдела учета и контроля за объектами зеленых насаждений общего пользования Комитета по благоустройству Ольга Шумилова.

Специалист также объяснила, почему на набережные в Петербурге стоят практически «голые». Посадка новых деревьев в этих местах затруднительна, так как в этих местах находятся зоны охраны инженерных сетей — для появления хотя бы одного требуется разрешение Государственной административно-технической инспекции.

Напомним, петербургские активисты высадят деревья на площади Восстания. Проект по возвращению зеленой зоны отстаивался горожанами почти год, однако «зеленый свет» администрация Петербурга дала только сейчас. Старейшие деревья Петербурга начали снабжать табличками с информацией о их возрасте и породе. А еще в Выборгском районе реконструируют лесопарк «Сосновка» — там высадят новые деревья, проложат насыпные дорожки и построят эстрадную сцену.