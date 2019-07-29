Петербуржцы пожаловались на гниющую воду в прудах Таврического сада

Активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» рассказывают, что проблема загнивания воды в прудах Таврического сада поднимается уже не первое лето. В августе 2018 года главный пруд был затянут тиной. Активисты отправили повторный запрос в Комитет по природопользованию и обеспечению экологической безопасности, однако они «в который раз молчат».

«Уже второе лето подряд мы бьем в набат. Но городские власти, судя по всему, обожают постоянно наступать на одни и те же грабли. Они не только не выделили средства на очистку дна, но даже экономят на подаче воды. В который раз ослепли и проглотили язык депутаты Центрального района. В том числе бывшая глава района, а ныне глава комиссии по экологии и природопользованию Щербакова. В который раз молчат комитеты по охране окружающей среды и благоустройству», — негодуют активисты.

Напомним, в марте вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил о планах на реконструкцию заброшенных оранжерей в Таврическом саду. В апреле ресторанный холдинг Ginza Project уже представил свои разработки — зимний сад, концертный зал, детская площадка, гастромаркет и киоски с едой, а также цветочный магазин. Позже Фонд социальных инвестиций «Газпрома» также подал заявку на участие в проекте реконструкции заброшенных оранжерей в Таврическом саду.