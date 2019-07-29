Фоторепортаж: в Петербурге прошел парад в честь Дня Военно-Морского флота

28 июля в акватории Невы прошел главный военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского флота. Петербуржцам показали новую технику и корабли, принятые в состав флота лишь в 2018 году, а также суда из Китая и Индии. В небе над городом пронеслись 41 самолет и вертолет. Традиционно парад, принимал который президент России Владимир Путин вместе с адмиралом отечественного флота Владимиром Королевым, открыли артиллерийские катера Каспийской флотилии, а завершением стал праздничный салют — фейерверки запустили у стен Петропавловской крепости и на Якорной площади в Кронштадте. Редакция «Собака.ru» собрала снимки, сделанные горожанами — посмотрите, как это было.