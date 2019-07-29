Фоторепортаж: в Петербурге прошел парад в честь Дня Военно-Морского флота
28 июля в акватории Невы прошел главный военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского флота. Петербуржцам показали новую технику и корабли, принятые в состав флота лишь в 2018 году, а также суда из Китая и Индии. В небе над городом пронеслись 41 самолет и вертолет. Традиционно парад, принимал который президент России Владимир Путин вместе с адмиралом отечественного флота Владимиром Королевым, открыли артиллерийские катера Каспийской флотилии, а завершением стал праздничный салют — фейерверки запустили у стен Петропавловской крепости и на Якорной площади в Кронштадте. Редакция «Собака.ru» собрала снимки, сделанные горожанами — посмотрите, как это было.
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@anastasia__gurskaya
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В этот день в Петербурге и Кронштадте традиционно проходит военно-морской парад и авиашоу. Парад по традиции принимают верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. После завершения парада на Дворцовой площади проходит грандиозный концерт с участием звезд российской классической сцены и эстрады, которые исполняют произведения, посвященные морю и героическим российским морякам. В это же время по давно сложившейся традиции военные корабли, участвовавшие в параде, приглашают подняться на борт всех желающих. Вечером небо над российскими городами озаряется грандиозным фейерверком.
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С праздником мужественных и настоящих мужчин! Желаю боевого духа, позитивного настроения, хороших новостей, успешных дел. По минимуму огорчений, больше смеха, прорывов и положительных результатов. Пусть деньги не стоят на пути к мечте. Оставайся справедливым и ответственным человеком. С праздником ВМФ наши мужчины!!!! #деньвмф2019 #деньвмф #санктпетербург2019 #дворцоваянабержная #прогулка #поздравление #elidayli
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