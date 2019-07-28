Фоторепортаж: озеро Лазурное в Ленобласти обмелело

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Хотела рассказать Вам про озеро Лазурное. Раньше это было полноводное озеро с базой отдыха на берегу и кучей народа. В этом году озеро обмелело и воды совсем в нем мало. Но мы с ребёнком любим сюда приезжать погулять или на пикник. Сейчас расскажу почему: ✨Теперь тут крайне мало народа и можно спокойно провести время, гуляя по «лунным» и необычным пейзажам, прогуливаясь среди сосенок без толп народа👌🏻 ✨Детям тут очень нравится, водичка тёплая и вокруг куча песка, им есть чем себя занять и очень нравится гулять по островкам. ✨База отдыха с благоустроенными беседками осталась, и можно взять в аренду беседку и провести классный пикник с друзьями (опять же, без лишнего шума вокруг) ✨Природа, на мой взгляд, красивая и мой внутренний эстет радуется, глядя на пейзажи. ✨Есть прокат квадрациклов, пейнтбол и волейбольные площадки👌🏻👌🏻👌🏻 ✨Не сильно далеко от города, всего 20 км по Мурманскому шоссе ✨Озеро и территория убирают! Там чисто! Минусы: ⚡️если вы хотите прям плавать и купаться, то не получится, дно илистое и воды мало, хотя кто-то купается ⚡️при въезде берут плату 200р за машину (не знаю, минус ли это, они же ведь убирают там и следят за всем) Прикладываю телефон, по которому вы можете узнать по поводу брони беседок и остального - 507-83-97. Также, у них есть свой сайт. Адрес: 33км трассы М-18, База отдыха “Озеро Лазурное” #nizamelika_купание #nizamelika_загород