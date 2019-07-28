Рабочая неделя в Петербурге начнётся с похолодания

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», холодный атмосферный фронт уже приблизился к Петербургу.

29 июля, в ночь на понедельник, температура воздуха опустится до +9 градусов тепла, затем днём будет 18 градусов Цельсия. Также в Петербурге ожидается кратковременный дождь и северный ветер 7-12 м/с. Синоптики отмечают, что атмосферное давление будет слабо понижаться.

Курортная погода на текущей неделе появилась в Петербурге благодаря скандинавскому антициклону и южному потоку. Люди спасались от жары, как могли, из-за чего в Ленобласти возникли многокилометровые пробки.