«Зенит» забил первый гол через 11 секунд после начала матча с командой «Оренбург» на чемпионате России. «Первооткрывателем» игры стал нападающий Сердар Азмун. Его гол стал одним из самых быстрых для «Зенита» на чемпионатах России — об этом сообщает издание «Чемпионат».

Однако Азмуну не удалось побить рекорд, принадлежавший бывшему нападающему московского «Спартака» Эммануэлю Эменике — он забил гол владикавказской «Алании» на 10 секунде матча в 2012 году.

Ранее футболист «Зенита» Алексей Ионов забил гол на 12-й секунде встречи против «Ростова» — это было в июне 2011 года.

Во время трансляции футбольного матча комментатор отмечает, что нападающий забил гол на 16 секунде, однако по таймеру видно, что это произошло на 11-й.