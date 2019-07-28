На Невском проспекте образовалась 9-балльная пробка

В Петербурге, на Невском проспекте, днем 28 июля образовалась 9-балльная пробка — об этом стало известно из данных сервиса «Яндекс.Пробки». От станции метро «Адмиралтейская» до Гостиного двора стоят машины и автобусы.

Пешеходы вышли на проезжую часть, хотя на этом участке Невский проспект официально не перекрывали. По данным «Фонтанки», полиция не реагирует на нарушения десятков пешеходов, идущих по проспекту рядом с машинами.

Петербуржцы также публикуют в соцсетях фотографии, на которых видно, как пешеходы слились с машинами на проезжей части.

Напоминаем, что сегодня, 28 июля, в Петербурге проходит День ВМФ. Ранее мы рассказывали, как празднование изменит движение в Петербурге.