На Невском проспекте образовалась 9-балльная пробка
В Петербурге, на Невском проспекте, днем 28 июля образовалась 9-балльная пробка — об этом стало известно из данных сервиса «Яндекс.Пробки». От станции метро «Адмиралтейская» до Гостиного двора стоят машины и автобусы.
Пешеходы вышли на проезжую часть, хотя на этом участке Невский проспект официально не перекрывали. По данным «Фонтанки», полиция не реагирует на нарушения десятков пешеходов, идущих по проспекту рядом с машинами.
Петербуржцы также публикуют в соцсетях фотографии, на которых видно, как пешеходы слились с машинами на проезжей части.
Напоминаем, что сегодня, 28 июля, в Петербурге проходит День ВМФ. Ранее мы рассказывали, как празднование изменит движение в Петербурге.
Пешеходы захватили Невский. Автомобили и люди смешались на проезжей части https://t.co/FGmdp5b2w2 pic.twitter.com/8jGnM7n9X0— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 28 июля 2019 г.
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