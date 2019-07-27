В воскресенье дождь и ветер охладят Петербург

В Петербурге в воскресенье, 28 июля, станет немного прохладнее — об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Синоптики прогнозируют переменную облачность и температуру от +24 до +26 градусов Цельсия. Ночью ожидается преимущественно без осадков и до +20. Днём же жара немного спадет, и город окутает северо-восточный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду вместе с кратковременным дождём. Метеорологи также отмечают, что атмосферное давление будет понижаться.

По прогнозу Гидрометцентра, 29 июля, в понедельник, похолодание в Петербурге увеличится.