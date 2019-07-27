В Ленобласти образовались многокилометровые пробки

На Приморском шоссе образовалась 11-километровая пробка. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения машин составляет от 2 до 15 км/час. Водители онлайн жалуются на пробки в «разговорчиках», делятся проделанными маршрутами и не советуют выезжать за город : «До Сестрорецка мы ехали 2 часа». ЗСД в сторону Репина и Солнечного тоже стоит в пробке.

Предположительной причиной образовавшейся пробки стала петербургская погода, а именно жара до +30 градусов, от которой горожане пытаются спастись на местных пляжах.