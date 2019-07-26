Проект планировки метро от «Улицы Дыбенко» до Кудрова подготовят к концу 2020 года

Проект планировки линии метро от «Улицы Дыбенко» до Кудрова подготовят к концу 2020 года. Работы проведет ЗАО «Институт Трансэкопроект», стоимость контракта по которым составит 11,5 миллионов рублей.

Так, подрядчик подготовит проект планировки территории проекта межевания, определит границы и зоны размещения новых участков Лахтинско-Правобережной линии — от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрова. Отмечается, что речь идет о территориях, входящих в пределы административной границы Петербурга — часть проекта, располагающуюся в Ленобласти, администрация региона выполнит сама.

Работы по выполнению планировки расширения Лахтинско-Правобережной линии необходимо выполнить до 30 сентября 2020 года. Ожидается, что пассажиры смогут начать пользоваться станцией «Кудрово» к концу 2025 года, а новый участок четвертой линии подземки облегчит ситуацию для сотен тысяч петербуржцев и жителей области.

Напомним, в феврале администрация Василеостровского района провела открытое слушание по вопросам строительства двух новых станций метрополитена — «Гавань» («Шкиперская») и «Морской фасад». Ранее петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) также опубликовал обновленную схему развития городского метро. А еще к 2023 году от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрова планируется проложить трамвайную линию.