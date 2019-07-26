Морской вокзал на Васильевском острове планируют реконструировать
Смольный намерен провести реконструкцию Морского вокзала на Васильевском острове, который использует для швартовки круизный оператор St. Peter Line. Ранее предполагалось, что восстановлением комплекса займется оператор порта — однако, как показала ревизия, необходимо подключение дополнительных инвесторов.
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Фото: Википедия
Администрация Петербурга планирует реконструировать терминал Морского вокзала с помощью привлечения государственно-частного инвестирования. Инвестор, поиском которого в данный момент занимается Смольный, обновит вокзальную часть — залы ожидания, зоны таможенного досмотра и трапы, а взамен ему предоставят коммерческие площади и позволят частично застроить прилегающую к порту территорию.
Реконструкция перестроит внутренние помещения вокзала, но внешний вид сохранит. Рядом с портом может появиться гостиница, бизнес-центр или конгрессно-выставочный комплекс. Однако раньше 2021 года приступить к реконструкции не получится — до этого времени компания «Морской Фасад», в управление которой перешел вокзал, должна закончить работы своего пункта пропуска со швартовочным местом круизного парома Princess Anastasia.
Напомним, компания-перевозчик St. Peter Line, владеющая круизными паромами Princess Anastasia, начала продавать сидячие места на своих маршрутах. Добраться в Хельсинки или Таллин теперь можно по цене аналогичного автобусного рейса. К 2020 году в морском порту Выборга планируют реконструировать пассажирский терминал — тогда же на территории яхт-клуба Санкт-Петербурга появится причал для водного транспорта. А у «Севкабель Порта» собственный причал уже появился — с маршрутами «Балтийский круиз» и «Город-Порт».
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