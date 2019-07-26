Парковка на Рубинштейна станет платной, а проезд по улице ограниченным на выходных

На улице Рубинштейна планируют ввести платную парковку для автомобильного транспорта, а в выходные сделать движение по «главной ресторанной». Соответствующее решение обсуждается администрацией Центрального района как альтернатива полному прекращению движения.

Глава Центрального района Максим Мейксин убежден, что введение зоны платной парковки приведет к уменьшению количества транспорта на Рубинштейна. Кроме того, администрация планирует сделать улицу пешеходной в выходные дни. Однако от идеи полностью закрыть движение скорее всего откажутся — этого не позволит сложная транспортная ситуация.

«Есть мысли по поводу того, чтобы сделать улицу пешеходной в выходные дни, есть мысли каким-то образом ограничить транспорт, но исследования показывают, что это крайне затруднительно, потому что в соседних домах скапливаются пробки, сразу загружается Владимирский проспект, возникает проблема, как жителям подъезжать, как обслуживать собственность. Скорее всего, самый правильный путь — введение зоны платной парковки на улице Рубинштейна», — рассказал «Интерфаксу» Мейксин.

Стоимость платной парковки планируют сделать повышенной по сравнению с другими стоянками, однако обещают, что часть средств будет направляться на благоустройство Рубинштейна. По словам Мейксина, парковка может появиться уже осенью этого года. «Расширение зоны платной парковки на улице Рубинштейна, думаю, правильный и цивилизованный путь, учитывающий и интересы жителей. Она серьезно уже упорядочила парковку на улицах города», — добавил он.

Напомним, ранее арендаторы помещений на улице Рубинштейна предложили мировую жителям главной ресторанной улицы Петербурга, однако петербуржцы продолжают настаивать на своем — а именно избавиться от всего шума. 23 июля рестораторы провели первый воркшоп, посвященный обсуждению концепции преобразования улицы Рубинштейна. Управляющие заведений готовы к конструктивному диалогу с жителями и заявляют о необходимости «мира на этой улице».