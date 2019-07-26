Власти Ленобласти намерены обеспечить каждый город региона пятью спортивными объектами

Власти Ленинградской области намерены обеспечить каждый город региона как минимум пятью спортивными объектами. Соответствующий стандарт поручил ввести губернатор Ленобласти Александр Дрозденко — по его мнению, такая мера позволит привлечь к занятию спортом 55% населения области.

Так, в каждом городе Ленинградской области должен находиться физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион, лыжная трасса, велодорожка и спортивный парк для занятий. Поселения, не имеющие статуса города, должны иметь хотя бы три комплекса из списка. Популяризация здорового образа жизни произойдет в парках нацпроекта «Демография», а по региональному проекту «Спорт — норма жизни», к 2024 году число жителей области, которые систематически занимаются спортом, должно достичь 55%.

«38% населения региона сегодня занимается массовой физкультурой и спортом, президент поставил задачу 55%. Каждый город Ленинградской области должен иметь ФОК, стадион, лыжную освещенную трассу, велодорожки и спортивный парк для занятий — эти пять вещей должны быть в каждом городе, независимо от числа жителей. И каждая школа должна иметь закрытый и открытый стадион. Если мы этот стандарт принимаем, тогда мы этих цифр добиваемся», — отметил Дрозденко.

Напомним, в Рощино появится новый спортивный комплекс — с футбольным полем, ледовой ареной и кортом для пляжного волейбола. МФХ утвердила Петербург как столицу ЧМ-2023. Игры чемпионата пройдут на двух аренах города — в СКК «Петербургский» и Ледовом дворце. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей, поэтому на его месте может появиться новая площадка.

Однако петербуржцы не всегда рады появлению новых спортивных площадок. На территории Муринского парка планируется возведение спортивного комплекса от компании «Анна Нова». Концепция еще не представлена, но работы уже ведутся — несмотря на протесты горожан, в парке начали вырубать деревья. После череды митингов и акций градоначальники заявили о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами.