В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки ЛГБТ-движения Елены Григорьевой

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Следователи отмечают, что проверяли различные версии убийства — однако сейчас правоохранительные органы склоняются к версии убийства, совершенного на бытовой почве «в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми».

«Подозреваемый в ночь с 20 на 21 июля 2019 года, находясь у вышеуказанного дома, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с потерпевшей, с которой был ранее знаком, нанес ей не менее 8 ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. В результате собранных следствием характеризующих материалов в отношении погибшей женщины установлено, что она вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым», — говорится в официальном сообщении сотрудников СК.