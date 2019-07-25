В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки ЛГБТ-движения Елены Григорьевой
Следственный комитет по Санкт-Петербургу сообщил о задержании подозреваемого в убийстве гражданской активистки ЛГБТ-движения Елены Григорьевой. Им стал ранее судимый мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизской Республики.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Следователи отмечают, что проверяли различные версии убийства — однако сейчас правоохранительные органы склоняются к версии убийства, совершенного на бытовой почве «в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми».
«Подозреваемый в ночь с 20 на 21 июля 2019 года, находясь у вышеуказанного дома, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с потерпевшей, с которой был ранее знаком, нанес ей не менее 8 ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. В результате собранных следствием характеризующих материалов в отношении погибшей женщины установлено, что она вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым», — говорится в официальном сообщении сотрудников СК.
Напомним, тело правозащитницы Елены Григорьевой было найдено в нескольких сотнях метров от ее дома на Пулковской улице 21 июля. Криминалистами было выявлено восемь ножевых ранений. Ранее сообщалось, что убить Елену Григорьеву мог 40-летний уроженец Башкирии. ЛГБТ-активисты также направили заявление в СК просьбой проверить деятельность сайта «Пила», сторонники которого угрожают представителям сексуальных меньшинств и их правозащитникам. Активисты также требуют проверить их на причастность к убийству Григорьевой.
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