В Петербурге запустят сервис проката электросамокатов Whoosh

В Петербурге появится шеринг электросамокатов Whoosh. На начальном этапе сервис проката будет работать в нескольких районах города, а общий парк составит около 100 самокатов.

В настоящий момент основатели сервиса ведут переговоры с Комитетом по транспорту Петербурга и Центром управления парковками. Для стоянки планируется использовать существующие в городе общественные велопарковки — там можно будет оставить самокат после поездки или наоборот взять его напрокат.

Сообщается, что стоимость аренды составит 50 рублей — далее за каждую минуту использования будет начисляться по 5 рублей. В парке электросамокатов пользователям предложат кастомизированные скутеры Xiaomi — арендовать средство передвижения можно будет через специальное мобильное приложение, доступное для iOS и Android.

Напомним, в Петербурге готовится к запуску новая городская служба велопроката. Авторами проекта стал банк ВТБ — их «Велобайк» успешно работает на улицах Москвы. На первых парах в городе появится 500 велосипедов, однако их количество обещают увеличить до 2 тысяч. Ранее депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час.