Петербургские депутаты решили защитить сквер на Кузнечном переулке от вырубки. Там хотят построить новый корпус музея Достоевского
Депутаты Законодательного собрания Петербурга намерены дополнить список «О зеленых насаждений общего пользования». Данная мера призвана для того, чтобы защитить от застройки сквер возле музея Достоевского на Кузнечном переулке.
Проект поправок разработан депутатами фракции «Единая Россия» и уже внесен на рассмотрение городского парламента. Согласно нему, в перечень зеленых насаждений общего пользования, защищенных от застройки законом, предлагается включить два сквера — возле дома №116 по улице Савушкина в Приморском районе и возле музея Достоевского, между домом 2/5 по улице Достоевского и домом 9/27 по Кузнечному переулку.
В октябре прошлого года градостроительный совет Петербурга одобрил расширение Музея Достоевского в Кузнечном переулке. По планам, новое здание построят в честь 200-летия великого русского писателя, которое отметят 11 ноября 2021 года. Оно расположится западнее дома 9/27 А и будет примыкать к уже существующему музею. Во втором корпусе высотой пять этажей и площадью 1600 квадратных метров появятся многофункциональные лекционный и зрительный залы, выставочное пространство, кафе и музейный магазин, а также помещение для научной работы.
Против застройки активно выступают петербургские активисты. Они провели акцию «Живой щит» в защиту зеленой территории на Кузнечном переулке. Петербургский уличный художник Леша Бурстон также создал граффити против застройки сквера и изобразил «Дерево желаний» на фасаде одного из домов, обрамляющих сквер. «Власти уже какой год позволяют застраивать зеленые оазисы Петербурга, и нет сомнений в том, что за уничтожением зеленых площадей кроется не менее зеленая выгода для застройщиков и тех, кто дает им «добро» на это», — рассказал художник.
За сквер вступился и врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он назвал застройку сквера на Кузнечном недопустимой — по мнению градоначальника, сквер необходимо внести в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования. Позже фонд «Петербург Достоевского» запустил петицию в поддержку расширения музея Достоевского. По их мнению, здание, в котором сейчас располагается экспозиция, не приспособлено для маломобильных посетителей, в музее всего один выставочный зал, а места для хранения музейных фондов катастрофически не хватает.
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