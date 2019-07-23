Проект поправок разработан депутатами фракции «Единая Россия» и уже внесен на рассмотрение городского парламента. Согласно нему, в перечень зеленых насаждений общего пользования, защищенных от застройки законом, предлагается включить два сквера — возле дома №116 по улице Савушкина в Приморском районе и возле музея Достоевского, между домом 2/5 по улице Достоевского и домом 9/27 по Кузнечному переулку.

В октябре прошлого года градостроительный совет Петербурга одобрил расширение Музея Достоевского в Кузнечном переулке. По планам, новое здание построят в честь 200-летия великого русского писателя, которое отметят 11 ноября 2021 года. Оно расположится западнее дома 9/27 А и будет примыкать к уже существующему музею. Во втором корпусе высотой пять этажей и площадью 1600 квадратных метров появятся многофункциональные лекционный и зрительный залы, выставочное пространство, кафе и музейный магазин, а также помещение для научной работы.

Против застройки активно выступают петербургские активисты. Они провели акцию «Живой щит» в защиту зеленой территории на Кузнечном переулке. Петербургский уличный художник Леша Бурстон также создал граффити против застройки сквера и изобразил «Дерево желаний» на фасаде одного из домов, обрамляющих сквер. «Власти уже какой год позволяют застраивать зеленые оазисы Петербурга, и нет сомнений в том, что за уничтожением зеленых площадей кроется не менее зеленая выгода для застройщиков и тех, кто дает им «добро» на это», — рассказал художник.

За сквер вступился и врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он назвал застройку сквера на Кузнечном недопустимой — по мнению градоначальника, сквер необходимо внести в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования. Позже фонд «Петербург Достоевского» запустил петицию в поддержку расширения музея Достоевского. По их мнению, здание, в котором сейчас располагается экспозиция, не приспособлено для маломобильных посетителей, в музее всего один выставочный зал, а места для хранения музейных фондов катастрофически не хватает.