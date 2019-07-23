Как бы выглядел Петербург будучи городом технических гениев? Показывает ИТМО

Как бы выглядел Петербург, став городом технических гениев? Показывает ИТМО! Команда университета, вдохновившись фильмами и сериалами в жанре научной фантастики, создала видеоролик-перевоплощение из города великих гуманитариев в город технических гениев. Программист Пушкин, социальная сеть Зингера, восстание роботов и дуэли на лазерных револьверах.

Вдохновившись «Матрицей», «Звездными войнами», «Терминатором», мультсериалом «Рик и Морти» и даже грядущей компьютерной игрой «Киберпанк 2077» с Киану Ривзом, команда университета смоделировала вселенную Петербурга будущего, в котором город и его история развиваются в параллельной технореальности. В ней город великих гуманитариев становится городом технических гениев, а известные персонажи прокладывают себе путь в историю лазером и кодом.

«Представим, что Пушкин восклицает свое знаменитое «ай да сукин сын!», любуясь гениальными строками кода на C++, декабристы на самом деле борются за свободу роботов, а КиберЛенин в лучших традициях «Матрицы» предлагает товарищам на выбор две таблетки. Это наш Петербург, в котором будущее пишется в настоящем времени: высокое искусство встречается с высокими технологиями, классицизм комфортно соседствует с киберпанком, а история и культура города неотделимы от развития технической мысли», — рассказали создатели видео.

Напомним, ранее в лаборатории молодежной робототехники петербургского университета ИТМО создали нового робота-гуманоида и научили его играть на блок-флейте. Получив базовые знания, Эльза даже дала свой первый концерт на публике — вместе с сотрудником лаборатории Дмитрием Харлапенко. А еще ИТМО вошел в десятку лучших университетов России по версии издания Forbes. Список составлялся исходя из статистики выпуска «элитных» специалистов.