«Свидание», Vougal и Алина Орлова выступят на фестивале «Ленинградские мосты»

В августе в Петербурге пройдет фестиваль «Ленинградские мосты» . На Банковском, Итальянском, Мало-Конюшенном мосту и в «Севкабель Порту» свои выступления дадут группа «Свидание», Vougal, певица Алина Орлова, Zoloto и другие исполнители.

В первый день фестиваля, 1 августа, выступят московская инди-группа Dezery, романтики «Свидание», а на главной сцене в «Севкабель Порту» исполнит свои композиции певец Zoloto (улицы ждали!). В лайн-апе 2 августа — выступление петербуржцев Underhood, Кристина Ковалева с новым проектом «Христя в Намистi» и ВИА «Пролетарское танго». 4 августа идем слушать поп-группу Vougal, соул-исполнительницу Alina Os и литовскую певицу Алину Орлову.

Помимо хедлайнеров, каждый желающий может побороться за возможность выступить на фестивале «Ленинградские мосты». Счастливчика выберет жюри конкурса «Забери меня в Ленинград» — актер Павел Деревянко, продюсер события и фронтмен ВИА «Пролетарское танго» Дмитрий Караневский, музыкант Георгий Нефедов, народный артист России Сергей Мигицко, Екатерина Ермолаева и Александр Устюгов.

Фестиваль «Ленинградские мосты» впервые состоялся в 2016 году и собрал 10-тысячную аудиторию. В 2017 году проект получил поддержку Комитета по культуре, а в три концертных дня собрал 12 тысяч слушателей. «Опыт первых фестивалей показал, что данным музыкальным форматом интересуются самые различные по возрасту и социальному статусу категории горожан, а также многочисленные туристы. Это послужило основанием для организации третьего, становящегося уже традиционным проекта», — рассказывают организаторы.

Напомним, 19 июня в Петербурге официально завершилась реставрация Банковского моста. Скульптуры грифонов вернулись на свои места — обновленным мифическим существам вернули прежний облик и блестящие золотые крылья. До начала проведения работ грифоны служили тайником мечт — петербуржцы и гости города традиционно прятали в них записки с желанием в надежде на исполнение заветного. Один из мечтателей узнал свое желание спустя семь лет (спойлер, сбылось!).