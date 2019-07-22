В Петербурге убита гражданская активистка и правозащитница ЛГБТ-движения Елена Григорьева

В ночь с 20 на 21 июля в Московском районе Петербурга была убита 41-летняя гражданская активистка демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елена Григорьева. Об этом в своем Facebook сообщил правозащитник Динар Идрисов.

«В последнее время она становилась жертвой насилия и ей часто угрожали убийством. Было ли эти нападения, угрозы и теперь убийство связаны с ее политическими взглядами, характером и стилем поведения — абсолютно не важно. Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции не было», — сообщил Идрисов.

Тело правозащитницы было найдено в нескольких сотнях метров от ее дома на Пулковской улице. На теле Григорьевой криминалистами было выявлено восемь ножевых ранений. Опознавали активистку Александр Миронов, который помогает задержанным на митингах, и Александр Хмелев, открытый гей и священник Ассоциации Христианских евхаристических общин.

По информации «Фонтанки», подозреваемого по делу у Следственного комитета пока нет, однако ранее сообщалось, что убить Елену Григорьеву мог 40-летний уроженец Башкирии.

Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родственникам и близким погибшей.