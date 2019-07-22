В доме Бака на Кирочной проведут благотворительную экскурсию по парадной с галереями

В доме Бака на Кирочной улице, 24 проведут благотворительную экскурсию. Покажут парадную с галереями и витражи, проведут по дворам и лестницам, а также расскажут об истории здания через призму различных эпох.

Экскурсия состоится 27 июля и станет первой за долгое время. Участников проведут по дворам и лестницам, покажут архитектурные детали, декор, перила, двери, особое внимание уделят узорам витражей, а также впервые после ремонта можно будет посетить балкон галереи и полюбоваться на посвежевший после ремонта внутренний двор дома.

Рекомендованный благотворительный взнос за посещение составляет 500 рублей — все собранные средства направят в поддержку дома, а также на ремонт парадной с галереями. Записаться на экскурсию можно в комментариях сообщества.

Напомним, Фонд сохранения исторического наследия «Внимание», основанный блогером и урбанистом Ильей Варламовым, собрал 1 481 475 рублей на реставрацию тамбура второй парадной в доме Бака на Кирочной улице. Работы подразумевают также возвращение исторических дверей во входной ансамбль — их нашли в 2017 году в петербургском кафе «Рубинштейн».

Ранее реставраторы восстановили единственный сохранившийся внутриквартирный витраж, который находится в доме Бака на Кирочной улице, 24. Житель дома также своими руками очистил травленное стекло, которое «лежало у него с давних времен, когда квартира еще была коммунальной». А еще посмотрите, как выглядела кухня начала 20 века в фасадных квартирах дома Бака.