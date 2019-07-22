Каждый вечер рабочей недели в Петербурге можно будет завершить вальсом. В рамках шоу «Поющие мосты» на Адмиралтейской набережной стартовал фестиваль танца. В программе произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Андрея Петрова и других композиторов — с фрагментами балетов «Спящая красавица», «Светлый ручей» и мелодии кинофильмов «Жестокий романс» и «Берегись автомобиля».

Фестиваль вальса продлится до пятницы, 26 июля — каждую ночь с 01:10 все желающие смогут станцевать на Адмиралтейской набережной под звуки произведений классиков и композиторов минувшего столетия. В программе фрагменты из балета «Спящая красавица» Петра Чайковского, «Вальс-фантазия» Михаила Глинки, «Вальс-шутка» и лирический вальс из балета «Светлый ручей» Дмитрия Шостаковича, вальсы Андрея Петрова из кинофильмов «Берегись автомобиля» и «Жестокий романс», а также вальс Георгия Свиридова из музыки к драме Александра Пушкина «Метель».

Обучить танцу петербуржцев помогут артисты историко-культурного благотворительного проекта «Балы. Четыре сезона». «Мы возрождаем именно бальные традиции, потому что наш город всегда был столицей балов в Европе. Кстати, весьма охотно в них участвуют дети и подростки, им это нравится, ведь это целый пласт эстетический культуры, благодаря которому можно познакомиться с культурой и историей Петербурга», — поделилась директор проекта Марина Король.

Напомним, шоу «Поющие мосты» впервые прошло в Петербурге в июле 2016 года. Крылья Дворцового моста поднимались под популярные классические композиции, связанные темой или авторством с нашим городом: например, в Петербурге родились Петр Чайковский, Михаил Глинка, Дмитрий Шостакович и другие. Другое крупное городское событие, военно-морской парад в честь дня ВМФ России, изменит график разводки мостов вплоть до 28 июля — все изменения смотрите в нашем материале.