Фестиваль сапсерфинга в центре Петербурга собрал рекордное число участников

Сегодня, 20 июля, в Петербурге прошел четвертый международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP». В этом году он собрал рекордное число участников — об этом сообщили организаторы. Из 1300 зарегистрировавшихся на воде оказалось 792 человека. А в прошлом году в заплыве приняли участие около 500 человек.

Генеральный директор Агентства журналистских расследований Андрей Константинов и главный редактор городского портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков поприветствовали участников: «Водоплавающие! Поздравляю вам с четвертым галактическим фестивалем. Я надеюсь, что все у вас пройдет отлично!» – отметил Константинов. А Горшков подчеркнул: «Я приветствую. Сегодня здесь тысячи человек на воде. Десятки тысяч будут наблюдать. Четыре года назад мы могли только мечтать о таком. У нас все получилось! Поздравляю, легкой воды!».

Парад стартовал в 10:30 утра на набережной Мойки, напротив Марсова поля. Кроме того, во время фестиваля проводятся карнавальные конкурсы в номинациях: «Лучший костюм», «Лучшее оформление доски», «Я и ценный пассажир» (с питомцами), «Самая яркая творческая презентация бренда». После заплыва состоится концертная программа и награждение победителей.