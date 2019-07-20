В Петербурге появятся новые автобусы с зарядками для телефонов

"Пассажиравтотранс" объявил аукцион на покупку партии из 200 новых автобусов, которые стоят за 3,4 млрд рублей — об этом рассказала "ДП" пресс-служба предприятия. Из них 100 автобусов будут рассчитаны на сотню пассажиров, а еще 100 двухсекционных "гармошек" — на 163 человека.

"Для всех автобусов обязательными требованиями являются низкий пол, приспособленность для маломобильных пассажиров, высокий экологический класс двигателя (не ниже Евро-5), оборудование для бесконтактной оплаты проезда, зарядные устройства для телефонов", — сообщили в "Пассажиравтотрансе".

Новая техника будет поступать в Петербург партиями с октября 2019-го по март 2020 года.

Отмечается, что автобусы будут закуплены на собственные средства "Пассажиравтотранса" в рамках инвестиционной программы. .