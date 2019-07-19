Гид: самые интересные бесплатные экскурсии по дворцам и особнякам Петербурга второй половины лета

Образовательный проект «Открытый город» продолжает проводить бесплатные экскурсии по самым роскошным дворцам и особнякам города совершенно бесплатно. Но если вы планировали посетить их этим летом, стоит поторопиться — с 11 августа проект уходит в небольшой отпуск до осени. «Собака.ru» собрала лучшие события второй половины лета. Запись на все экскурсии открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до даты проведения, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия.

Пешеходная экскурсия по усадьбе Жерновка Ириновский проспект, дом 9 23 июля 11:00 Здание у притока реки Охты было построено в 1794-1796 годах. Автором проекта считается Джакомо Кваренги, и хотя у историков нет уверенности на этот счет, в музее Сфорцеско в Милане сохранился чертеж Кваренги, дом на котором очень похож на Жерновку. За XIX век усадьба сменила множество именитых владельцев, но к концу столетия постройки устарели, и главное здание, которое ни разу не реставрировали, опустело. В 20-30-е годы XX века усадьба окончательно пришла в упадок, в разоренных помещениях разместили сначала рабочее общежитие, а затем коровник конвойного полка НКВД. В середине 1970-х интерьеры частично восстановила бригада реставраторов Худфонда РСФСР. Из пяти парадных помещений они воссоздали два: центральный бальный зал и хозяйскую спальню.

Пешеходная экскурсия «Дневник коменданта» 23 июля 18:00 27 июля 15:00 Комендант Петропавловской крепости считался третьим человеком в городе после императора и генерал-губернатора. Он отвечал за боевую подготовку военного гарнизона, следил за содержанием узников, наблюдал за состоянием сооружений, руководил проведением торжественных церемоний и праздников. Во время этой экскурсии сотрудники музея истории Санкт-Петербурга расскажут о том, кто и как назначался на должность коменданта, поведают о бытовой стороне жизни крепости. Участники увидят недоступное для широкого посещения старинное Комендантское кладбище.

Автобусная экскурсия в Императорские конюшни 24 июля 14:00 31 июля 14:00 Экскурсия посвящена истории знаменитых Императорских конюшен в Петергофе, построенных в неоготическом стиле Николаем Бенуа по личному заказу императора Николая I за семь лет: с 1848 по 1855 год. Сердцем комплекса стало здание манежа, где происходила объездка лошадей и демонстрация их главе государства. Главным его украшением служит деревянный потолок, созданный по подобию средневекового английского «Hammer-beam» – крыши с открытой деревянной стропильной системой и декорированными сложной резьбой фермами со свисающими шишечками. Кроме манежа здесь есть конное ведомство, кузница, ветеринарная лечебница, каретная, жилые помещения, но по замыслу архитектора комплекс должен был быть еще масштабнее: Бенуа, например, так и не сделал бассейн для купания лошадей. В советское время в этом месте обосновался санаторий «Петродворец». Об источниках хлоридо-натриевой минеральной воды напоминают помещения теперь уже бывших водолечебниц.

Фотоквест «Ретро Петербург – сегодня» 26 июля 18:00 28 июля 17:00 4 августа 17:00 11 августа 17:00 Участники этого фотоквеста получают набор из шести фотографий. Каждая карточка сделана в Петербурге в разные исторические эпохи и отражает дух тех времен. При этом содержит объекты и детали, которые были утеряны в ходе насыщенной событиями истории. В течение часа участникам необходимо будет отыскать все запечатленные на фото знаковые достопримечательности и сделать с ними фотоколлаж.

Автобусная экскурсия «Тайный сад» 27 июля 11:00 3 августа 11:00 10 августа 11:00 Во время прогулки по Александровскому парку Царского села экскурсанты увидят, как воплотилось желание Екатерины II построить здесь Китайскую деревню. Побывают в потаенных уголках парка, куда закрыт вход обычным посетителям, посетят комплекс «Верхних теплиц», частично сохранивших историческую планировку начала XVIII века, узнают, как было организовано огородное и фермерское хозяйство, поставлявшее продукты для нужд Высочайшего двора.

Автобусная экскурсия «Серый пояс Петербурга» 27 июля 14:00 «Серым поясом» принято называть территории исторически сложившихся промышленных зон, утративших былое назначение, или городских объектов, пребывающих в запустении, расположенные между центром города и жилой застройкой на окраинах. Во время экскурсии расскажут, как развивалась промышленность в Петербурге, есть ли шанс на возрождение у некогда знаковых производственных зданий, многие из которых являются памятниками архитектуры.

Пешеходная экскурсия «Дом Елисеевых с флигелями» Биржевая линия, д. 12-14 28 июля 10:00, 12:00 На Васильевском острове, недалеко от здания Таможни, известный на всю страну купец Григорий Елисеев выкупил участок земли, где для него было построено несколько домов. В одном из них он жил сам, здесь же располагался магазин и конторские помещения. Дом сохранился: здесь можно увидеть причудливо изгибающуюся лестницу, отреставрированные кабинет Елисеева, столовую и танцевальный зал – все комнаты выполнены в разных стилях и богато декорированы. В доме были и тайники, их тоже покажут на экскурсии – а еще расскажут об истории семьи и любовной трагедии, развернувшейся в этих стенах.

Пешеходная экскурсия «Дом акционерного общества "Строитель"» 30 июля 12:00 Монументальное строение с колоннадой, эркерами и необычными окнами – одна из главных достопримечательностей проспекта Добролюбова. Внутри, в парадной, скрываются богатые интерьеры, которые нечасто встретишь в доходном доме. Вестибюль отделан мрамором, украшен колоннами и камином с гермами по бокам, есть здесь и витражи.

Пешеходная экскурсия в здание Синода 31 июля 16:30. Запись открывается 22 июля Здесь расскажут об истории строительства здания Синода, покажут сохранившуюся кирпичную кладку. Здание было значительно реконструировано, но до наших дней дошла и ныне действующая домовая церковь Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. Сейчас в здании располагается Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Экскурсанты узнают, почему ее называют «библиотекой без книг», посетят читальный и выставочный залы, монументальный атриум и мультимедийный зал, а также увидят инаугурационную книгу.

Автобусная экскурсия «Кронштадтская крепость» 1 августа 11:00 Кронштадтская крепость была сильнейшей военно-морской крепостью Европы, ее форты и батареи ни разу не пропустили неприятеля к Петербургу. Экскурсанты увидят большую часть морских и береговых укреплений, батарею «Демидов», построенную в 1902-1905 годах инженером Н. В. Барановым, минную станцию и форт Константин, основанный в начале XIX века.

Пешеходная экскурсия «Усадьба Кирьяново в жизни княгини Е.Р. Дашковой» 6 августа 15:30, 16:30 Экскурсия посвящена судьбе сподвижнице Екатерины II, главе двух академий Екатерине Дашковой. Участники увидят дачу, построенную по задумке владелицы, посетят центральную часть усадебного дома, обычно недоступную для осмотра, а также узнают, как жила одна из самых ярких женщин в истории России.