В Петербурге появится новая зеленая аллея. 33 липы высадят на территории Российского государственного педагогического университета имени Герцена на набережной реки Мойки, 48 — каждое из деревьев получит свою свою букву, а зеленый оазис станет «уникальной петербургской азбукой».

Закладка аллеи пройдет 23 июля — во время сессии организаторов всемирной образовательной акции «Тотальный диктант». «На территории главного корпуса РГПУ им. Герцена будет заложена Тотальная аллея из 33 лип. Каждое из деревьев получит свою букву, и в будущем аллея станет уникальной петербургской азбукой — со словами, передающими дух города и важными для его жителей. В создании азбуки смогут принять участие все желающие: рядом с аллей будет установлен ящик для сбора предложений горожан», — рассказали организаторы акции.

В 19:00 от причала на Университетской набережной, 13 отправится теплоход, на котором будет проведен «Тотальный диктант». В этот раз участники акции напишут текст писателя Евгения Водолазкина под диктовку автора. А с 22 по 20 июля в Петербурге и Таллине пройдет очередная стратегическая сессия организаторов «Тотального диктанта».

Напомним, в этом году «Тотальный диктант» написали 11 544 петербуржца. Из них оценку «отлично» получили 1335 участника, что составляет более 10% от общего количества и является новым рекордом. Впервые дикторами стали люди с аутизмом. Студенты центра «Антон тут рядом» впервые прочитали текст в Гатчине — так организаторы хотели показать, что русский язык объединяет всех, кто умеет или хочет говорить по-русски, помогает нам понимать друг друга.