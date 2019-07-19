График разводки мостов в Петербурге изменится из-за репетиций парада ко Дню ВМФ

28 июля в акватории Невы состоится военно-морской парад в честь дня ВМФ России. В связи с этим изменится график разводки мостов — дневные разводки и ночные корректировки будут происходить на протяжении всего времени подготовки к событию. Рассказываем об изменениях.

21 и 25 июля с 11:00 до 12:15 состоится дневная разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов. 28 июля с 10:30 до 12:15 будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты.

В ночь на 19, 20, 22, 26 и 29 июля будут разведены Литейный мост — с 01:40 до 06:00, Троицкий мост — с 01:20 до 06:00, Дворцовый мост — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00, Благовещенский мост — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00.

Кроме того, репетиции парада в честь Дня Военно-Морского флота парализуют движение транспортных средств в центре Петербурга. Так, 19 июля с 19:00 до 22:00 движение будет прекращено по Сенатской площади и участку Адмиралтейской набережной, 12 и 25 июля с 09:00 до 13:00 и 28 июля с 07:00 до 13:00 по участку Английской набережной, Университетской набережной, Биржевой площади, Дворцовой набережной, Сенатской площади, Адмиралтейскому и Дворцовому проездам, участку Литейного проспекта, 1-ой Кадетской линии, а также Невскому проспекту в направлении от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту.

Полный список можно посмотреть здесь.

На параде в честь Дня Военно-Морского флота в Петербурге в этом году будет представлена новая техника и корабли, принятые в состав флота лишь в 2018 году. К участию планируется подключить 42 военных корабля Черноморского и Балтийского флотов. Традиционно парад откроют артиллерийские катера Каспийской флотилии, затем будет представлена современная техника. Принимать парад будет президент России Владимир Путин вместе с адмиралом отечественного флота Владимиром Королевым.

Напомним, 5 июля исторический парусник «Полтава» зашел в акваторию Невы. Корабль прибыл в Петербург для того, чтобы принять участие в параде в честь Дня Военно-Морского флота.