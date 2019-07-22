В «Севкабель Порту» прочтут лекцию о новом скандинавском стиле в архитектуре и дизайне

Образовательный клуб iD Club от Euroinvest Development пригласил провести 25 июля лекцию о новом скандинавском стиле Владимира Фролова. Искусствовед и архитектурный критик расскажет о том, почему в последнее десятилетие во всем мире минимализм датчан, норвежцев, финнов завоевывает сердца как профессионалов, так и простых людей. Спикер поговорит со слушателями о главных архитекторах 20-го века, в том числе Алваре Аалто, Ральфе Эрскине, Сверре Фен, и современных коллективах Snohetta, BIG и ALA. На примере проектов нескольких бюро Владимир Фролов покажет результаты влияния скандинавов на российскую архитектуру и девелопмент.

Владимир Фролов – искусствовед, архитектурный теоретик и критик. Куратор художественных и архитектурных выставок, показанных на площадках музеев и частных галерей Петербурга, Москвы, Копенгагена и других, а также выставки «Мир архитектуры и дизайна» и архитектурного лектория на Новой Голландии. В качестве автора концептуальных проектов участвовал на фестивалях «АРХ Москва», «Зодчество», Таллинской архитектурной биеннале и др. Колумнист газеты «Петербургский дневник»; основатель и главный редактор журнала «Проект Балтия». Кроме того, Владимир Фролов часто читает лекции в российских и зарубежных ВУЗах.

Участие бесплатное

Если будущий слушатель – член iD Club, клиент или партнер компании Euroinvest Development, то запись проходит вне очереди по личному приглашению от компании. Во всех остальных случаях необходимо до 24 июля, 17.00 зарегистрироваться по промокоду #IDSOBAKA в разделе iD Club на сайте и обязательно вступить в группу проекта в VK.

Количество мест ограничено, поэтому 24 июля в 19.00 в группе проекта VK будет проведен розыгрыш билетов: несколько человек, выбранных случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора.

Проект iD Club от Euroinvest Development посвящен искусству, жизни в мегаполисе и вызовам нового времени. Компания создает «умные» жилые районы – iD-кварталы, такие как ЖК iD Murino, где на территории общественных пространств для соседей будут проходить культурно-образовательные события.

25 июля

«Севкабель Порт», фотостудия Voskresensky

eid.spb.ru