Вход на станцию метро «Петроградская» будет закрыт по утрам и вечерам

С 22 июля на станции метрополитена «Петроградская» начнется ремонт эскалатора. В связи с этим изменяется режим работы наземного вестибюля — утром вход в него будет закрыт, а вечером ограничен.

С 22 по 29 июля с понедельника по пятницу вход в наземный вестибюль станции метро «Петроградская» будет закрыт с 07:45 до 10:45. В вечернее время, с 17:00 до 19:30, вход на станцию также будет ограничен. В пресс-службе метрополитена отмечают — необходимости возможна корректировка указанного интервала времени закрытия и ограничения работы с учетом пассажиропотока.

Напомним, ранее в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного рассказали, когда закончится косметический ремонт станций метрополитена «Беговая» и «Новокрестовская», где в вестибюлях и на перронах на стенах не хватает плитки, а траволаторы стоят на месте. А еще сегодня, 19 июля, по новым станциям «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» запустят первый пробный поезд — открыть их обещают к 1 сентября.