Движение в Петербурге затруднено. Пробки в рекордных 10 баллов были зафиксированы на Невском проспекте — по данным на 18:30, скорость движения по главной транспортной артерии города составляет 2 километра в час.

Высокий уровень загруженности дорог наблюдается во всем центре Петербурга — пробки в 8 баллов зафиксированы по всей Садовой улице, части набережной реки Фонтанки, Загородному проспекту, Вознесенскому проспекту, Казанской улице, улице Глинки и набережной Макарова в сторону Биржевого моста. В топ-5 крупнейших пробок вошел транспортный коллапс протяженностью в 6,5 километров от Левашовского проспекта через Троицкий мост и по Садовой улице до Никольского переулка.

В районе пересечения ЗСД перекрыта часть КАДа от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса. По словам водителей, дорога перекрыта сотрудниками ДПС для пропуска кортежей. Сегодня, 18 июля, президент России Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Петербурге — в эти дни в городе проходит VI Форум регионов, на котором также присутствует председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

До конца рабочей недели транспортный коллапс может быть вызван не только приездом высокопоставленных гостей. Напомним, «Водоканал» предупредил петербуржцев о возможном подтоплении улиц — в пятницу, 19 июля, на город снова обрушатся ливневые дожди и грозы.