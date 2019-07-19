Как петербуржцы создали кейтеринг из еды на выброс и конференцию о спасении продуктов

Командование операцией по спасению планеты принял на себя общепит. В России кампанию возглавил ресторанный Петербург: #formemorychallenge организовал соцсоревнование по сдаче стекла, общественники из группы «Трава» собирают стадионы, чтобы накормить голодных спасенной едой, а продуктовые лавки учат корпорации ответственной логистике. «Собака.ru» с гордостью знакомит вас с городскими фуд- и экоактивистами. В первом материале серии рассказываем об Ольге Поляковой — создательнице объединения «Трава», по инициативе которого появились проекты WasteConf и «Еда спасет мир» .

Ольга Полякова

WasteConf и «Еда спасет мир»

О проекте. WasteConf — событие команды «Еда спасет мир». Раз в два месяца на неформальной конференции спикеры из ресторанной индустрии и фуд-активисты делятся идеями и ищут сторонников, а мы на всех готовим из продуктов на выброс, объясняя, как это делается, — советы, секреты, рецепты. Само объединение «Еда спасет мир» — это кейтеринг с меню из спасенной еды: накормим любой ивент от свадьбы до фестиваля.

Как это работает. Найти продукты, которые нужно спасти, не сложно: овощебазы и пекарни их охотно отдают. Небольшие магазины тоже готовы скорее поделиться, чем выбрасывать. На Сенном рынке есть условное расписание, когда можно просто забрать овощи, но использовать их нужно в тот же день. В объединении «Еда спасет мир» есть еще несколько инициатив: одна участница, Ася Сеничева, ведет телеграм-канал «Подожди, я доем!», другая — Анна Балахонцева — запустила вейсткукинг-мастер-классы.

Предыстория. «Еда спасет мир» и WasteConf — инициативы нашего объединения «Трава». Мы — это дискуссии, воркшопы, неформальные конференции и экскурсии про культуру и политику в Петербурге. Почти каждый день у нас что-то происходит, и еда — только одна из тем, которая нам интересна. Я занимаюсь «Травой» с 2014 года, вожу экскурсии по Канонерскому острову, а раньше организовывала городские события: в том числе Ресторанный день в Петербурге. В 2017 году фестиваль экологического кино «ЭкоЧашка» пригласил нас присоединиться к оргкомитету. Мы решили соединить кинопоказы с практикой: фильм Wastecooking, например, сопроводили готовкой из ненужных продуктов, которые принесли гости. Многие из них вдохновились фуд-активизмом: кто-то начал выращивать личинки на пищевых отходах, другой устроил обед для соседей из спасенной еды — из всех этих начинаний выросла «Еда спасет мир».

Что дальше. Ближайшая WasteConf — в конце июля, в сентябре сделаем ее еще больше — с программой от профессиональных поваров. Хотим свое заведение и реализовать вейсткукинг-путешествие в фуд-траке по другим городам.

Чего не хватает. Средств и партнеров. Для собственного кафе мы не настолько разбираемся в бизнес-процессах, юридических тонкостях и точно не понимаем, как окупить аренду. При этом уже готовы работать в полусекретном формате на какой-нибудь простаивающей площадке.