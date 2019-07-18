От уличного пианино на Петроградской избавились при помощи бульдозера
От уличного пианино на Петроградской избавились при помощи бульдозера. Инструмент стоял неподалеку от знаменитой котельной «Камчатка», ставшей пристанищем для множества представителей Ленинградского рок-клуба, и пользовался спросом у горожан. Однако вечером 16 июля машина увезла его в неизвестном направлении.
Первое уличное пианино появилось на пересечении улицы Блохина и переулка Талалихина в начале апреля — неизвестные выставили инструмент с табличкой: «На мне можно играть с 9:00 до 21:00 (не играйте ночью). Берегите меня». Как сообщали петербуржцы, уже через несколько дней табличку сняли, а позже пианино заклеили скотчем.
Вечером 16 июля пианино было вывезено с улицы бульдозером — его опрокинули в ковш машины и отправили в неизвестном направлении. По словам местных жителей, пропажа была инициирована администрацией района, а инструмент уже находится на одной из свалок Петербурга. Видеозапись инцидента опубликовало издание 78.ru.
«Администрация района пригнала бульдозер и вывезла пианино на свалку. Вместе с чехлом, заботливо надетым на инструмент жителями района. Мы все его любили. Это было почти чудо. У пианино собирались люди, играли, танцевали, слушали. Приходил настройщик — тоже житель района, настраивал инструмент. «Хорошо у вас тут. Как в Париже!» — говорили приезжие гости. Моя знакомая собралась снимать о нем документальное кино. На фоне общего городского уныния пианино было светлым пятном. Но когда людям хорошо, это не порядок. Пианино уехало на свалку», — пишут жители района.
Напомним, ранее еще одно уличное пианино пропала с улиц Петербурга. Инструмент стоял на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и улицы Полозова, в Подковыровском саду. Кураторы социального проекта предполагают, что инструмент «украден по непонятным причинам сотрудниками садово-паркового хозяйства». Пианино появилось в саду 28 мая — ровно через две недели клавиатуру инструмента замазали цементом. Несколько часов спустя строительная смесь была практически полностью очищена. На следующий день возле пианино установили камеры видеонаблюдения и обозначили график работы инструмента, однако это не спасло его от пропажи.
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