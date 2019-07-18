От уличного пианино на Петроградской избавились при помощи бульдозера. Инструмент стоял неподалеку от знаменитой котельной «Камчатка», ставшей пристанищем для множества представителей Ленинградского рок-клуба, и пользовался спросом у горожан. Однако вечером 16 июля машина увезла его в неизвестном направлении.

Первое уличное пианино появилось на пересечении улицы Блохина и переулка Талалихина в начале апреля — неизвестные выставили инструмент с табличкой: «На мне можно играть с 9:00 до 21:00 (не играйте ночью). Берегите меня». Как сообщали петербуржцы, уже через несколько дней табличку сняли, а позже пианино заклеили скотчем.

Вечером 16 июля пианино было вывезено с улицы бульдозером — его опрокинули в ковш машины и отправили в неизвестном направлении. По словам местных жителей, пропажа была инициирована администрацией района, а инструмент уже находится на одной из свалок Петербурга. Видеозапись инцидента опубликовало издание 78.ru.