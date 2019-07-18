Яндекс.Такси запустил тариф Ультима в Санкт-Петербурге

Теперь те, кто ценит комфорт и спокойную езду, могут не ограничиваться Бизнесом и Премиумом. По новому для Петербурга тарифу Ультима за клиентами сервиса приезжают автомобили Mercedes-Maybach S-класса.

Первым премиальным тарифом сервиса стал Бизнес — Яндекс.Такси внедрил его в 2012 году. В 2018 году компания расширила премиальную линейку. Сейчас в Москве доступны классы Бизнес, Премиум, Ультима, Бизнес XL и Водитель. До недавнего времени в Петербурге можно было воспользоваться только Бизнесом и Премиумом.