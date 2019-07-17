18 июля во дворе здания «Бутылка» на острове «Новая Голландия» пройдет «Ночь в опере». Солисты Молодежной оперной труппы Государственного академического Большого театра исполнят партии из опер Чайковского, Римского-Корсакова, Пуччини и других композиторов.

Для оперного вечера во дворе «Бутылки» специально установят театральную сцену с декорациями, бархатным занавесом и хрустальной люстрой, а также трибуны для зрителей. На сцене в этот вечер выступят Тамуна Гочашвили, Елизавета Нарсия, Мария Баракова, Рауф Тимергазин, Богдан Волков, Гиорги Челидзе, Вадим Бабичук и другие.

В программе исполнение вокальных партий из опер Чайковского, Римского-Корсакова, Пуччини, Россини, Моцарта, Бизе и других композиторов. Также прозвучат фрагменты опер «Дон Жуан», «Кармен», «Пиковая дама», «Севильский цирюльник», «Турандот» и других. Режиссером выступила Елена Болдина-Вахотина.

Начало вечера в 22:00. Подробная программа и билеты на сайте Новой Голландии.