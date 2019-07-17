Администрация Ленинградского зоопарка ответила на петицию бывших сотрудников учреждения. Они утверждают, что «документ вводит в заблуждение», а система жизнеобеспечения животных СПб ГУП «Зоопарк» на данный момент «одна из лучших среди зоопарков мира».

Автор петиции — бывший сотрудник Ленинградского зоопарка Игорь Мальцев, работающий в нем с 1991 по 2006 год. Он просит проверить работу директора учреждения и других сотрудников. «Зоопарк превратился в развлекательное коммерческое предприятие. [...] Огромного количества животных не стало. Остался один белый медведь, один волк, один жираф, не стало таких копытных, как зубр, яков, зебр, антилопа и многих других. Почти не стало грызунов, экзотических птиц и других интересных животных. Некоторых теплолюбивых животных держат зимой на улице, слегка утеплив уличный вольер. Интересные животные, по моему мнению, почти не приобретаются», — говорится в тексте петиции.

В официальном комментарии, текст которого имеется в распоряжении редакции «Собака.ru», администрация Ленинградского зоопарка утверждает — некоторые пункты петиции являются «вымыслами автора», а ее автор Игорь Мальцев не имеет специализации для подобных утверждений. Кроме того медведь, который «остался всего один», на самом деле превысил средний возраст подобных себе, «что свидетельствует о правильном подходе к содержанию этого вида.

«Игорь Мальцев не является специалистом-зоологом и специалистом по работе с животными, которых содержат в зоопарках. Для определения температурного режима необходимо иметь специальные приборы, для этого предназначенные. Работая в зоопарке рабочим по уходу за животными до 23 июня 2005 года, не отличался особой активностью в работе и прогрессивными взглядами на содержание животных. Обязанности свои исполнял посредственно», — отметили в администрации.

Сейчас администрация Ленинградского зоопарка ведет переговоры с юристами о подаче заявления в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ «Клевета». По их словам, «история продолжается несколько лет», а обвинения, которые направлены в адрес зоопарка, являются ложными. «Сотрудники зоопарка глубоко оскорблены ложью Мальцева, ведь за животными ухаживают они, и именно их он позорит в своих петициях», — отмечают в администрации.