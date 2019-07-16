Петербургские хостелы «переедут» в помещения гостиниц после сокращения их номерного фонда. Эксперты называют такое решение способом сохранения хостелов — после того, как в марте этого года Госдума на законодательном уровне запретила их появление в многоквартирных жилых домах.

Первый опыт подобного слияния — появление хостела Strawberry Duck на территории отеля «A-Отель «Фонтанка»». Его площадь составит 1,8 тысячу квадратных метров, а номерной фонд составит 33 комнаты на 250 мест — в свою очередь отель сократит число номеров примерно на 40 единиц.

«Это пример того, как можно диверсифицировать бизнес и задействовать свои пустующие помещения. Кроме того, гости хостела при желании смогут воспользоваться инфраструктурой отеля, например, рестораном. Это такой цивилизованный способ создания мест для бюджетного проживания в противовес хаотичному размещению хостелов в жилых домах», — говорит собеседник издания РБК.

По мнению экспертов, предоставлять свои пощади для хостелов в Петербурге могли бы крупные гостиницы с номерным фондом от 200 номеров. «Мы видим, что бизнес уже адаптируется к новым законодательным реалиям. Думаю, что через три-четыре года хостелы будут нормально развиваться в составе нежилых зданий», — отмечают они.

Инициативу поддерживают и представители объединения хостельеров — по их мнению, размещение хостелов на территории гостиниц не только выгодно для вторых, но и поможет загрузить пустующие площади. «Вообще, гостиницам выгодно сдавать свои помещения в аренду под заведения даже для разных категорий граждан. Если организовать разные входы для разных целевых аудиторий на территории одной гостиницы, посетители не будут пересекаться, а сам арендатор будет загружать свои площади», — отметила глава регионального отделения НП «Лига хостелов» по Санкт-Петербургу Алена Енова.

Напомним, 6 марта Госдума окончательно приняла поправки в Жилищный кодекс России — в многоквартирных домах больше нельзя открывать хостелы. В соответствии с документом, жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению. Эсперты туристической отрасли почти сразу предрекли разворот черного рынка хостелов и жилых «притонов».