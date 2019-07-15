«Зверинец 19-го века»: петербуржцы запустили петицию в защиту Ленинградского зоопарка

Петербуржцы создали петицию в защиту Ленинградского зоопарка . Бывшие сотрудники учреждения призывают проверить работу его директора и улучшить условия содержания зверей. По их мнению, зоопарк превратился в «зверинец 19-го века», некоторых теплолюбивых животных держат зимой на улице, а «интересные животные почти не приобретаются».

Автор петиции — бывший сотрудник Ленинградского зоопарка Игорь Мальцев, работающий в нем с 1991 по 2006 год. Он просит проверить работу директора учреждения и других сотрудников. «Зоопарк превратился в развлекательное коммерческое предприятие. Сейчас в зоопарке главное не животные и сотрудники, а получение прибыли. […] Огромного количества животных не стало. Остался один белый медведь, один волк, один жираф, не стало таких копытных, как зубр, яков, зебр, антилопа и многих других. Почти не стало грызунов, экзотических птиц и других интересных животных. Некоторых теплолюбивых животных держат зимой на улице, слегка утеплив уличный вольер. Интересные животные, по моему мнению, почти не приобретаются», — говорится в тексте петиции.

Сейчас петицию подписали более 23 тысяч человек. В свою очередь петербургские блогеры направили обращение врио губернатору Петербурга Александру Беглову. Представители Смольного, по личному поручению Беглова, ответили на письмо, признав проблемы с содержанием животных и отметив, что решить их можно только с помощью возведения нового зоопарка, а пока «из коллекции постепенно выводятся крупные виды животных, требующие для содержания больших площадей».