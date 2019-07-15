«Зверинец 19-го века»: петербуржцы запустили петицию в защиту Ленинградского зоопарка
Петербуржцы создали петицию в защиту Ленинградского зоопарка. Бывшие сотрудники учреждения призывают проверить работу его директора и улучшить условия содержания зверей. По их мнению, зоопарк превратился в «зверинец 19-го века», некоторых теплолюбивых животных держат зимой на улице, а «интересные животные почти не приобретаются».
Автор петиции — бывший сотрудник Ленинградского зоопарка Игорь Мальцев, работающий в нем с 1991 по 2006 год. Он просит проверить работу директора учреждения и других сотрудников. «Зоопарк превратился в развлекательное коммерческое предприятие. Сейчас в зоопарке главное не животные и сотрудники, а получение прибыли. […] Огромного количества животных не стало. Остался один белый медведь, один волк, один жираф, не стало таких копытных, как зубр, яков, зебр, антилопа и многих других. Почти не стало грызунов, экзотических птиц и других интересных животных. Некоторых теплолюбивых животных держат зимой на улице, слегка утеплив уличный вольер. Интересные животные, по моему мнению, почти не приобретаются», — говорится в тексте петиции.
Сейчас петицию подписали более 23 тысяч человек. В свою очередь петербургские блогеры направили обращение врио губернатору Петербурга Александру Беглову. Представители Смольного, по личному поручению Беглова, ответили на письмо, признав проблемы с содержанием животных и отметив, что решить их можно только с помощью возведения нового зоопарка, а пока «из коллекции постепенно выводятся крупные виды животных, требующие для содержания больших площадей».
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С помощью отправленного мною поста и вашей активности, я получила ответ — Удивительно, но мне ответили в VK намного быстрее, чем с почты. (До чего дошёл прогресс) — Весь текст сообщения по личному поручению временно исполняющего обязанности губернатора г. Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова находится на 2-4 картинке слева, справа мною написаны краткие выводы из письма. (Сообщения отправлялись с официальной страницы губернатора, отмеченной галочкой). —
Напомним, в июле 2017 года губернатор Ленобласти Анатолий Дрозденко предложил создать филиал Ленинградского зоопарка. Сафари-парк планировалось организовать за чертой города. ««Находясь в самом центре Петербурга, Ленинградский зоопарк не может позволить себе развивать более естественный вид общения человека с животными, при котором звери не заключены в небольшие вольеры, а свободно прогуливаются на большой территории, чувствуют себя как в живой природе. А посетители могут передвигаться по парку как пешком, так и на автомобилях, велосипедах, экскурсионных электрокарах», — объяснил инициативу Дрозденко.
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